В Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны

Мантия Луны могла подвергаться переплавлению, заявили китайские ученые после анализа доставленных с естественного спутника Земли в ходе миссии Chang'e-6 образцов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Chinese Academy on Sciences (CAS).

Ученые пришли к такому выводу, когда получили и изучили образцы реголита, который был доставлен из района южного полюса с обратной стороны Луны. По информации специалистов, они содержат нехарактерную для обычной мантии материю.

"Это говорит о том, что породы, породившие древнюю мантию Луны, изначально содержали в себе мало этих атомов, или же что они были повторно переплавлены после падения астероида, породившего самый большой кратер на поверхности Луны", - заявили в академии.

CAS отмечает, что предыдущие исследования показали: мантия могла переплавиться в результате колоссального столкновения примерно 4,25 млрд лет назад; была высвобождена энергия, превышающая энергию триллиона атомных бомб. Влияние этого столкновения на геологию Луны и ее термическую эволюцию до недавнего времени оставалось одним из важнейших нерешенных вопросов планетологии.

При этом специалисты не исключают, что необычная материя могла содержаться в лунной мантии изначально.