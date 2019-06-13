Возможно, вы уже что-то слышали о щелочной воде и ее влиянии (разумеется, исключительно позитивном) на организм. Но если вдруг нет, то прямо сейчас мы это исправим.

Итак, щелочная вода - это вода с более высоким pH, чем у обычной питьевой воды. И в то время как обычная вода имеет pH 7 (нейтральный), щелочная вода может похвастаться pH 8 или даже 9. Однако на этом требования не заканчиваются.

Чтобы вода могла называться щелочной, она также должна содержать особые щелочные минералы и иметь правильный ОВП (окислительно-восстановительный потенциал).

Но она и правда настолько полезна?

Ну, здесь есть вопросы. Большинство врачей говорят о том, что работ на данный момент недостаточно, так что делать громкие заявления о "живительной силе" щелочной воды не стоит. Эксперты клиники Мейо, например, уверены, что обычная вода будет не просто так же полезна, но даже более полезна для нас.

В защиту щелочной воды при этом выступает ряд небольших исследований. Например, исследование Trusted Source 2012 года, которое показало, что потребление воды с рН 8,8 нейтрализует фермент, вызывающий кислотный рефлюкс. Или исследование 2001 года на ту же тему, которое предположило, что вода с более высоким pH может снижать кровяное давление и уровень холестерина. Наконец, исследование 2016 года, в котором было установлено, что сразу же после потребления щелочной воды вязкость крови у добровольцев снижалась (на 6,3%, в сравнении с 3,36% при потреблении обычной воды).

В чем проблема щелочной воды?

Как бы там ни было, даже если представить, что все эти выводы верны (а они, напомним, до сих пор требуют подтверждения в ходе более крупных исследований), здесь ничего не говорится о снижении рисков рака и мощных омолаживающих свойствах. Но именно об этом поклонники щелочной воды говорят чаще всего - и это первая проблема.

Вторая проблема со щелочной водой состоит в том, что, хотя она считается в основном безопасной для здоровья, у нее все-таки есть некоторые побочные эффекты. В частности, щелочная вода может уменьшать естественную кислотность желудка, что придется по душе вредным бактериям и патогенам, которые в него попадают. А в крайних случаях это может привести к метаболическому алкалозу.

Резюмируя: если вы хотите пить щелочную воду, вы можете это делать. Но прежде не лишним будет проконсультироваться с лечащим врачом. А еще лучше - пейте обычную воду, потому что она уж точно безопасна и все еще полезна.

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