Чем опасен алкоголь при высокой температуре?

При простуде и гриппе нельзя употреблять алкоголь, так как при повышенной температуре тела учащается пульс, а употребление алкоголя в таком состоянии может спровоцировать угрожающую жизни аритмию, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике министерства Оксану Драпкину, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им. Дело в том, что алкоголь и его основная составляющая - ацетальдегид имеет очень большое негативное влияние на организм. Во-первых, алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления. Нередко прием даже небольших доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что может иметь очень печальные последствия. При повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, и алкоголь может спровоцировать выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и возникновение жизнеугрожающих аритмий", - сказала Драпкина.

Главный внештатный терапевт Минздрава отметила, что приём алкоголя при простуде и гриппе "не будет способствовать скорейшему выздоровлению" из-за повышения артериального давления. Драпкина добавила, что даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов, в том числе витамина В12, который необходим для поддержания основных функций организма, в том числе мозга. Драпкина подчеркнула, что алкоголь также "серьёзно ослабляет иммунитет".