Врачи нашли надежный индикатор риска смерти больного от COVID-19

Ученые выяснили, что количество вирусной РНК SARS-CoV-2 в крови является индикатором для определения риска смерти от коронавируса. Статья об этом опубликована в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В нашем исследовании мы смогли определить, какие биомаркеры являются предикторами смерти в течение 60 дней после появления симптомов, - говорит Даниэль Кауфманн, автор исследования из Монреальского университета. - Благодаря нашим данным мы успешно разработали и проверили статистическую модель, основанную на единственном биомаркере в крови, вирусной РНК".

Выяснилось, что количество вирусной РНК в крови напрямую влияет на смертность, и исходя из нее можно составить прогноз более надежный, чем по любому другому маркеру. Более того, если к прогнозу, основанному на количестве РНК, добавить другие маркеры, его точность не увеличится.

Модель была протестирована на двух независимых когортах инфицированных пациентов из Монреаля, заболевших во время первой волны пандемии и второй-третьей. Не имело значения, в какой больнице лечились пациенты и в какой период пандемии они туда попали: во всех случаях прогностическая модель работала.