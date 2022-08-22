Не исключены опасные мутации COVID-19

Российский академик Александр Гинцбург полагает, что коронавирус может мутировать в сторону более тяжелых версий. Таким образом он не согласен с мнением ряда ученых о том, что дальнейшее развитие патогена будет снижать его агрессивность, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В последние месяцы все больше ученых начали говорить о том, что COVID-19 проходит через естественное направление мутаций, при котором он становится более заразным, но менее агрессивным.

Однако сочетание "дельты" и "омикрона", получившее название "дельтакрон", демонстрирует очень высокий потенциал мутационных преобразований патогена, сообщил академик.

От коронавируса можно ожидать не только точечных мутаций, но и таких форм, которые могут провоцировать более тяжелое течение.

Ученый вновь призвал не забывать о вакцинации и ревакцинации.