В Швеции установили связь между биомаркерами крови и долголетием

Шведские ученые выяснили, что биомаркерами долголетия выступают показатели крови. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, ученые Каролингского университета проанализировали образцы крови 44 тысяч человек в возрасте от 64 лет. Исследования велись на протяжении 35 лет. В результате было установлено, что некоторые биомаркеры крови могут говорить о влиянии на долголетие человека.

В частности, у долгожителей наблюдались более низкие показатели сахара, креатинина и мочевой кислоты. Ученые установили, что креатинин отражается на функции почек, сахар и холестерин являются показателями метаболизма.

Для долголетия необходимо держать под контролем уровень сахара в крови, вывести из организма избыток мочевой кислоты, поддерживать достаточное содержание железа в организме и снизить уровень ферментов печени.

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