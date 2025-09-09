Ученые «побороли» рак кожи с помощью вируса герпеса

Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) может эффективно бороться с устойчивой меланомой. Это показало международное клиническое исследование IGNYTE. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Oncology (JCO), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В работе приняли участие 140 пациентов с меланомой, не реагировавшей на стандартную иммунотерапию. Ученые использовали вирус HSV-1, модифицированный до формы RP1, в сочетании с препаратом ниволумаб. У трети пациентов опухоли сократились как минимум на 30%, а у каждого шестого полностью исчезли. При этом терапевтический эффект проявлялся не только в местах введения вируса, но и в других зонах, что говорит о системном иммунном ответе.

Исходный HSV-1 известен как "простуда". Он вызывает характерное поражение слизистых оболочек и кожи - сыпь в виде мелких болезненных пузырьков, наполненных жидкостью. Однако RP1 представляет собой онколитический вирус, избирательно уничтожающий раковые клетки и одновременно активирующий иммунную систему.

Попадая в опухоль, RP1 начинает размножаться и разрушать злокачественные клетки, вызывая приток иммунных клеток, которые распознают и атакуют другие опухолевые очаги. Здоровые ткани при этом не повреждаются.

По словам ученых, у пациентов с прогрессирующей меланомой часто остается мало терапевтических опций. Исследование открывает перспективы для разработки нового класса препаратов, способных существенно повысить эффективность лечения.