Найден ключ к защите от заболеваний легких

Британские ученые выяснили, что снижение потребления сахара в самые ранние годы жизни - от беременности матери до двухлетнего возраста ребенка - может снизить риск развития астмы и хронических заболеваний легких во взрослом возрасте.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Авторы проанализировали данные почти 59 тысяч человек, родившихся в Великобритании в период отмены послевоенного нормирования сахара (1951-1956 годы). Те, кто в младенчестве получал меньше сахара, на 25-27 процентов реже страдали астмой и хронической обструктивной болезнью легких, а также заболевали ими в среднем на три-четыре года позже. Кроме того, у них были лучше показатели работы дыхательной системы - больший объем легких и лучшая вентиляция.

Эффект не объясняется только образом жизни или социальным положением: у этих людей реже встречались диабет и гипертония, что указывает на общую пользу умеренного потребления сахара в раннем возрасте.

По словам исследователей, избыток сахара в первые годы жизни может вызывать воспалительные процессы, которые мешают нормальному развитию дыхательных путей. Формирование здоровых пищевых привычек с детства, подчеркивают авторы, помогает сохранить хорошее состояние легких и снизить риск хронических болезней в будущем.