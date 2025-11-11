Почему нельзя снижать температуру у детей слишком рано?

Когда у ребенка поднимается температура тела, многие родители спешат дать ребенку жаропонижающее, стремясь быстрее убрать этот симптом. Однако, как предупредила в разговоре с "Газетой.Ru" педиатр "СМ-Клиника" для детей Анастасия Мальцева, снижение температуры в первые часы болезни во многих случаях может затянуть ее течение или даже скрыть более опасные симптомы, передает Day.Az.

"Когда повышенная температура тела у ребенка находится в пределах 37-38,5 градуса, такую температуру принято считать субфебрильной и она, как правило, не требует снижения с помощью лекарственных препаратов. Если ваш малыш активен, играет и пьет воду - дайте иммунитету время поработать самостоятельно. Главный критерий, на который должны опираться родители, - не цифры на термометре, а самочувствие ребенка. Во многих случаях заболевания с лихорадкой у детей обусловлены вирусными инфекциями", - рассказала Мальцева.

Врач объяснила, что температура - это не просто симптом болезни, а важный механизм борьбы с инфекцией.

В частности, она активирует иммунную систему - при повышенной температуре тела усиливается выработка интерферонов и лейкоцитов, которые помогают организму бороться с вирусами и бактериями. Замедляет размножение патогенов - многие микробы хуже размножаются при повышенной температуре тела. Ускоряет обмен веществ - это помогает быстрее выводить токсины из организма.

"Многие международные исследования подтверждают: детям, которым не сбивали температуру в первые 24-48 часов болезни, выздоравливали быстрее", - подчеркнула педиатр.

Преждевременное снижение температуры тела у ребенка, по ее словам, может привести к ряду последствий. Среди них, в частности, маскировка симптомов - если сбить температуру слишком рано, можно пропустить развитие серьезной инфекции (например, пневмонии или менингита). Нагрузка на печень и почки - частый прием парацетамола или ибупрофена без необходимости увеличивает риск побочных эффектов. Ослабление иммунного ответа - организм не успевает запустить полноценную защиту, и болезнь может затянуться.

Прежде чем давать ребенку лекарства, врач советует придерживаться трех правил. Первое - дарите любовь и успокаивайте, так как тревожный ребенок переносит жар тяжелее. Чаще обнимайте ребенка, говорите ласковые слова, будьте рядом. Ваше спокойствие - лучшее лекарство. Второе правило - соблюдайте питьевой режим, так как при температуре организм теряет воду. Третье - не кутайте ребенка, а оденьте в легкую хлопковую одежду. Оптимальный температурный режим дома - 22-24 градуса, оптимальная влажность воздуха в комнате - не менее 40-60%. Также можно использовать физические методы охлаждения.

Однако, как отметила врач, в некоторых случаях температуру все-таки необходимо сбивать: детям в возрасте до 3-х месяцев при повышении температуры тела выше 38 градусов и детям старше 3-х месяцев жаропонижающие назначаются при температуре выше 38,5 градуса.

Если ребенок входит в группу риска (с врожденными пороками сердца, заболеваниями центральной нервной системы, а также с ранее выявленными фебрильными судорогами), в таком случае снижают более низкую температуру, не дожидаясь отметки выше 37,5-38 градусов.

Если ребенок плохо себя чувствует на фоне лихорадки, отказывается от еды и жидкости, родители могут начать снижать более низкую температуру.

Немедленно обратиться за помощью стоит, если: лихорадка держится более 3-х дней; появилась сыпь, рвота, судороги или ребенок стал вялым.

"Лихорадка - это, прежде всего, естественная защитная реакция организма, а не враг! Ваша главная задача - не паниковать, любить, поить и наблюдать. Дайте ребенку время, и в большинстве случаев организм справится сам. А если сомневаетесь - всегда можно проконсультироваться с педиатром", - резюмировала Мальцева.