Названы анализы, которые точнее всего показывают биологический возраст

Наиболее точный метод определения биологического возраста человека - анализ метилирования ДНК, также известный как тест "эпигенетические часы", рассказал "Газете.Ru" сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК "Диакон" Андрей Варивода, передает Day.Az.

Метилирование - это химическая метка, которая добавляется к ДНК, и она может действовать как переключатель для включения или выключения генов без изменения самой последовательности ДНК

"Наиболее точный метод определения биологического возраста человека - анализ метилирования ДНК , также известный как тест "эпигенетические часы". Этот метод основан на определении изменений в паттернах метилирования ДНК, которые накапливаются с возрастом и отражают истинное состояние организма. Методы анализа метилирования включают такие тесты, как Horvath Clock, Hannum Clock и GrimAge. Они считаются наиболее надежными показателями биологического возраста", - рассказал Варивода.

Кроме анализа метилирования ДНК, существуют и другие методы, включая анализ теломеров, биохимический анализ крови, антропометрические показатели.

"К примеру, оценка индекса массы тела (ИМТ), окружности талии и соотношения роста и веса дает представление о здоровье сердечно-сосудистой системы и рисках хронических заболеваний, степени ожирения или дистрофии. Они часто используются вместе с анализом метилирования ДНК для комплексной оценки состояния здоровья и степени биологического старения. Но каждый из методов имеет свои преимущества и ограничения", - заключил Варивода.