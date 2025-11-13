Раскрыта причина смертельной опасности гриппа для пожилых

Ученые из Китая и Великобритании выяснили, что избыток гликозилированного белка аполипопротеина D (ApoD), характерный для пожилых, снижает защиту организма от вируса гриппа и увеличивает риск тяжелого течения болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам профессора Кин-Чоу Чанга из Ноттингемского университета, старение остается главным фактором риска смерти от гриппа, а быстрое увеличение числа пожилых людей в мире делает проблему особенно острой для медицины и экономики. Поэтому понимание механизмов, из-за которых инфекция тяжелее протекает у возрастных пациентов, крайне важно.

В своей работе ученые использовали стареющих мышей и образцы тканей человека. Исследование показало, что с возрастом выработка ApoD в легких возрастает, что ослабляет противовирусную реакцию организма. Белок препятствует активации интерферона I типа - ключевого защитного механизма, который помогает сдерживать распространение вируса.

Кроме того, избыток ApoD вызывает митофагию - разрушение митохондрий, отвечающих за выработку энергии и запуск противовирусных реакций. В результате увеличивается количество вируса в организме, усиливается повреждение легких и возрастает риск осложнений и смертельного исхода.

Авторы исследования подчеркивают, что ApoD можно рассматривать как перспективную терапевтическую мишень. Блокирование его избыточного действия может помочь защитить пожилых людей от тяжелых последствий гриппа и снизить смертность среди стареющего населения.