Названа неочевидная причина ухудшения слуха

Чрезмерное употребление соли может увеличить риск потери слуха. К такому выводу пришли исследователи Национального университета Кенбук (Южная Корея). Результаты опубликованы в журнале Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых изначально не было проблем со слухом. Участники прошли анкетирование, в рамках которого сообщили, как часто "досаливают" пищу и потребляют соленые продукты. После завершения опроса ученые в течение 11 лет наблюдали за состоянием здоровья участников.

За время наблюдения у 19188 человек развились нарушения слуха. Анализ показал четкую зависимость: чем чаще участники солили пищу, тем выше был риск потери слуха. У тех, кто всегда добавлял соль в еду, вероятность нарушения слуха была на 23% выше по сравнению с людьми, которые предпочитали более нейтральный вкус.

Особенно сильная связь наблюдалась у мужчин, молодых участников и людей без диабета или гипертонии.

Дополнительный анализ выявил, что ключевую роль в развитии нарушений играют воспалительные процессы в организме, связанные с такими маркерами, как С-реактивный белок и ацетилгликопротеины. При этом артериальное давление и жесткость сосудов не оказали существенного влияния на риск потери слуха.