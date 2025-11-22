Врач рассказал, как проявляется «тихий инфаркт»

Боль в груди - это один из ключевых симптомов инфаркта миокарда, но иногда он может проявляться неспецифическими признаками. Например, тошнотой, болью в спине или челюсти и повышенной потливостью, рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Колесникова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Боль может быть давящей, жгучей, сжимающей или отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, спину или даже в живот. Также может сопутствовать одышка, холодный пот, тошнота, головокружение или внезапная слабость. Если боль длится более 30 минут, это повод срочно вызвать скорую помощь. Также необходимо незамедлительно обратиться за помощью, если интенсивность болевого приступа стала нарастать в последнее время, такие приступы участились, или снизилась эффективность принимаемых для снятия приступа препаратов. Это не всегда говорит об инфаркте, но лучше перестраховаться, чем пропустить серьезное состояние", - отметила доктор.

Кроме того, при некоторых заболеваниях, например, диабете, симптомы инфаркта могут быть смазанными.

"Симптомы инфаркта у пациентов с диабетом могут быть смазанными или атипичными, что связано с поражением нервных окончаний (диабетическая нейропатия). Этот так называемый "тихий инфаркт" возможен у людей с сахарным диабетом, пожилых пациентов или женщин. Можно даже не замечать боли, но испытывать общую слабость, одышку, тошноту или даже спутанность сознания. Иногда такие инфаркты выявляются случайно, при проведении ЭКГ или анализов", - рассказала доктор.

Также без болевых ощущений инфаркт может происходить у пациентов с трансплантированным сердцем. По словам специалиста, это связано с нарушением иннервации сердца, так как после операции нервные окончания, которые обычно передают болевые сигналы, могут быть повреждены или отсутствовать.