Назван фактор ускоренного развития рака мозга

Ученые из Института науки и технологий Нара (Япония) выяснили, что аномальная активность гена shootin1b помогает клеткам глиобластомы (опухоли мозга) быстрее распространяться по тканям. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глиобластома считается одним из самых агрессивных и смертельно опасных видов рака мозга. Опухоль часто диагностируют уже на поздней стадии, а ее клетки легко "расходятся" по тканям, что делает хирургическое удаление и другие методы лечения малоэффективными. Сегодня пятилетняя выживаемость при глиобластоме не превышает 5 %.

Японские исследователи обратили внимание на ген shootin1b, управляющий движением клеток. В норме он помогает иммунным клеткам перемещаться, чтобы они могли реагировать на инфекции. Но в опухолевых клетках этот механизм включается ненормально. В результате клетки глиобластомы получают своего рода "тягу", которая позволяет им быстро двигаться вперед и захватывать новые участки мозга.

Эксперименты на мышах показали, что белок Shootin1b образует особые молекулярные "захваты", связывающие внутренние структуры клетки с ее окружением. Это превращает движение внутри клетки в силу, которая буквально толкает ее вперед. Такой механизм идеально подходит для быстрого распространения и делает опухоль особенно опасной.

"Подавляя аномальную активность shootin1b, мы можем остановить миграцию клеток глиобластомы и замедлить прогрессирование болезни. Этот ген может стать новой терапевтической мишенью для лечения рака мозга", - отметил руководитель исследования профессор Инагаки.

По мнению ученых, открытие может открыть путь к созданию новых препаратов, которые будут блокировать движение раковых клеток.