Раскрыт неочевидный фактор риска диабета второго типа

Курение значительно увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа вне зависимости от его подтипа. Об этом сообщили исследователи из Швеции, Норвегии и Финляндии на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные более 7 тысяч человек и установили, что курильщики в два раза чаще сталкиваются с формой диабета, связанной с тяжелой инсулинорезистентностью (SIRD). Риск развития других подтипов - от дефицита инсулина до диабета, связанного с ожирением или возрастом, - также повышался на 20-57 процентов.

Особенно уязвимыми оказались люди с генетической предрасположенностью: у них сочетание курения и наследственных факторов увеличивало риск заболевания более чем втрое. Авторы подчеркивают, что отказ от табака должен стать ключевой мерой профилактики диабета.