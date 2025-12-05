Названа главная причина неприятного запаха изо рта

Стоматолог Марио Джорджи заявил, что некоторые заболевания могут сопровождаться неприятным запахом изо рта. Их он перечислил в беседе с изданием Terra, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Существует около 60 причин галитоза - медицинского термина, обозначающего неприятный запах изо рта. Главной из них является плохая гигиена языка, но стойкие изменения могут иметь и другие причины, такие как гингивит, пародонтит или ксеростомия, то есть сухость во рту", - пояснил Джорджи.

Среди других причин галитоза он назвал синусит, тонзиллит и желудочно-кишечные заболевания, в том числе гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Кроме того, неприятный запах изо рта может появиться из-за нарушения обмена веществ. В качестве примера доктор привел сахарный диабет.