Ученые разработали анализ крови на психические заболевания

Ученые из Сколтеха совместно с коллегами из медицинских центров и психиатрических больниц показали, что по анализу крови можно отличить здоровых людей от пациентов с психиатрическими диагнозами, а также различать клиническую депрессию и шизофрению. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, передает Day.Az.

"Серьезные психические расстройства оставляют молекулярный след в организме, но до сих пор диагноз ставится исключительно на основе симптомов, - объяснила Анна Ткачева, научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана. - Объективные биомаркеры позволят врачам выявлять болезни раньше, а также точнее различать похожие по проявлениям состояния".

Ученые проанализировали плазму крови 416 пациентов с психотическими и аффективными расстройствами и 272 здоровых добровольцев из Москвы и Уфы. С помощью масс-спектрометрии были получены липидные профили: оказалось, что уровни 107 липидов у больных значимо отклоняются от нормы, а еще 37 - специфически меняются при одном из диагнозов.

На основе этих данных исследователи обучили алгоритм машинного обучения, который смог различать депрессию и шизофрению с точностью 83%.

"Мы показали, что липидный профиль крови может не только фиксировать наличие психического заболевания, но и различать два класса расстройств - шизофренические и депрессивные, - добавила соавтор работы, аспирантка Сколтеха Анастасия Голубова. - Надеемся, что такие методы будут внедрены в практику и помогут персонализированной медицине".