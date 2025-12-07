Врачи предупредили о последствиях сна менее шести часов

Врач-психолог, эксперт по сну Сью Пикок и сомнолог Катарина Ледерле предупредили о последствиях сна менее шести часов. Их слова цитирует metro.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пикок отметила, что во время сна иммунная система вырабатывает цитокины - вещества, защищающие организм от вирусов и бактерий. После бессонной ночи их выработка снижается, что ухудшает сопротивляемость инфекциям. Особенно сильный эффект наблюдается у людей в возрасте от 18 до 60 лет, отметила Пикок.

Эксперт добавила, что недосып также может вызывать тревожность и нарушение эмоционального фона. "Беспокойство мешает уснуть, а нехватка сна усиливает тревогу, формируя таким образом замкнутый круг", - заявила она.

Другими последствиями недостатка сна Ледерле назвала сбои гормонального фона, которые приводят к нерегулярным менструациям, росту аппетита и набору веса. Врачи подчеркнули, что полноценный ночной отдых необходим для поддержания здоровья, психической устойчивости и продуктивности в повседневной жизни.