Выявлено неожиданное влияние сидячего образа жизни на работу тела

Длительное сидение в сочетании с нехваткой движения ухудшает равновесие и изменяет походку даже у здоровых молодых людей. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировав данные 133 добровольцев 18-35 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в журнале Applied Sciences (AS).

Участников разделили на четыре группы по двум параметрам: сколько они сидят (больше или меньше 6 часов в день) и выполняют ли минимум 150 минут физической активности в неделю. Затем с помощью инерциальных датчиков на семи участках тела измеряли постуральный баланс и параметры ходьбы, включая микроколебания тела при стоянии с закрытыми глазами и то, как организм "подготавливается" к первому шагу при развороте.

Оказалось, что не только низкая активность, но и комбинация длительного сидения и малоподвижности связана с худшим контролем равновесия. Те, кто сочетал высокую физическую активность с небольшим временем сидения, демонстрировали самые "молодые" показатели баланса и более стабильное начало движения. Авторы делают вывод: для здоровья опорно-двигательного аппарата важно не только добирать минуты тренировок, но и сознательно сокращать часы, проведенные сидя.