Обнаружен неожиданный способ вернуть утраченное обоняние

Ученые представили экспериментальный прибор, который позволяет людям с потерянным обонянием снова различать ароматы - хотя и не за счет восстановления работы обонятельных нервов. Разработанный прототип "переводит" запахи в тактильные сигналы внутри носа, а мозг постепенно учится воспринимать эти ощущения как замену утраченному запаховому сигналу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование опубликовано в Science Advances (Sci Adv).

Устройство состоит из двух элементов: электронного "искусственного носа", который улавливает молекулы запахов, и маленького внутриносового стимулятора, похожего на магнитную клипсу. Когда прибор фиксирует определенный аромат, он преобразует его в цифровой код и передает на стимулятор, который воздействует на тройничный нерв - систему, отвечающую за ощущения тепла, прикосновения и легкого покалывания. В результате человек чувствует не запах, а уникальный "сигнал", который мозг учится различать.

В серии испытаний с участием 65 человек - как с нормальным обонянием, так и с анозмией - большинство участников смогли уловить наличие запаха и отличить один "кодированный" сигнал от другого. Причем эффективность была одинаковой и у тех, кто полностью утратил способность чувствовать запахи. Это показывает, что тройничный нерв может служить надежным каналом передачи информации вместо поврежденной обонятельной системы.

Исследователи считают, что технология пока находится на ранней стадии, однако уже демонстрирует потенциал для создания компактного носимого устройства, которое сможет компенсировать потерю обоняния в повседневной жизни. Следующая задача - расширить количество "кодов" и увеличить точность стимуляции, чтобы пользователи могли различать больше ароматов и быстрее обучаться "новому" способу восприятия запахов.