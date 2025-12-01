Названы самые устойчивые к антибиотикам бактерии

Кишечная палочка и микобактерии туберкулеза возглавили список самых устойчивых к антибиотикам бактерий, рассказала "Газете.Ru" профессор кафедры фармакологии, главный научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского Университета Нина Киселева, передает Day.Az.

Наиболее актуальный перечень приоритетных патогенов публикует ВОЗ. Она разделяет их на три категории по уровню угрозы: критическая, высокая и средняя.

"В группу крайне приоритетных патогенов вошли устойчивые к антибиотикам последнего резерва вошли грамотрицательные бактерии и микобактерии туберкулеза, включая Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, устойчивые к рифампицину. Среди этих бактерий распространен ген Металло-бета-лактамаза из Нью-Дели (New Delhi metallo-beta-lactamase, фермент - NDM-1). Этот ген и кодируемый им фермент, делающий бактерии резистентными к практически всем бета-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы. Фермент отличается универсальностью и высокой способностью расщеплять различные антибиотики. Бактерии, несущие этот ген, часто называются "сверхинфектами" или "супербактериями". Причем этот ген может распространяться от одного штамма бактерий к другому путем горизонтального переноса", - объяснила Киселева.

Бактерии рода Salmonella и Shigella отнесли к патогенам высокого уровня приоритетности. Они связаны с высокой заболеваемостью в странах с низким или средним уровнем дохода наряду с Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) и Staphylococcus aureus.

Кроме того, к группе высоко приоритетных патогенов отнесли устойчивые к антибиотикам Neisseria gonorrhoeae (вызывающая гонорею) и Enterococcus faecium. Они могут вызывать персистирующие инфекции и обладают множественной устойчивостью к антибиотикам.