Раскрыта опасность пивного живота для мужчин

Абдоминальное ожирение - тот самый "пивной живот" - может наносить сердцу гораздо больший вред, чем общий избыток веса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли ученые из Университетского медицинского центра Гамбурга, представив результаты крупного МРТ-исследования на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Авторы проанализировали данные 2244 человек без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний и сравнили два показателя: индекс массы тела (ИМТ) и отношение окружности талии к бедрам (ОТБ) - маркер висцерального жира. Оказалось, что именно высокий ОТБ связан с более опасным типом ремоделирования сердца: утолщением сердечной мышцы при одновременном уменьшении внутренних камер. Такое "концентрическое" изменение ухудшает способность сердца расслабляться и со временем повышает риск сердечной недостаточности.

Эффект был особенно выражен у мужчин. У них абдоминальное ожирение сопровождалось уменьшением объема правого желудочка, а также скрытыми изменениями сердечной ткани, заметными только при продвинутой МРТ-диагностике. Эти ассоциации сохранялись даже после учета давления, уровня сахара, курения и других факторов.

Исследователи подчеркивают: привычные рекомендации о снижении веса стоит дополнить акцентом на контроль талии. Измерить ОТБ можно самостоятельно: показатели выше 0,90 для мужчин и 0,85 для женщин указывают на повышенные риски. Регулярная физическая активность и контроль питания - наиболее эффективный способ предотвратить вредное накопление висцерального жира и защитить сердце.