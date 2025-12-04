Эксперт рассказал о проявлениях ВИЧ

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В России живет более 1,2 млн человек с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Благодаря современной антиретровирусной терапии (АРТ) это заболевание из смертельного приговора превратилось в управляемое хроническое заболевание - люди с ВИЧ могут работать, создавать семьи, женщины могут рожать здоровых детей. Это возможно при получении эффективной и непрерывной терапии.

Как передает Day.Az, о том, почему это важно и как работает современная терапия, "Известиям" рассказала директор департамента "Вирусология" группы "Р-Фарм" Елена Порецкова.

"Человек с ВИЧ может чувствовать себя хорошо без лечения какое-то время. Но вирус при этом проникает в клетки, активно размножается и приводит к функциональной несостоятельности и истощению иммунной системы", - объяснила Порецкова.

ВИЧ атакует клетки иммунной системы - CD4-лимфоциты, или Т-хелперы. Это "командиры" иммунитета, которые координируют защиту организма от инфекций. Вирус проникает в эти клетки, использует их для размножения и разрушает.

"Без лечения вирус размножается стремительно - до миллиарда новых копий в день. Количество CD4-клеток постепенно снижается. Когда их становится критически мало, развивается СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Организм не может защищаться даже от обычных инфекций. Человек умирает не от самого ВИЧ, а от сопутствующих заболеваний, таких как пневмония, грибковые и вирусные инфекции", - пояснила эксперт.

Антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции блокируют размножение вируса на разных этапах его жизненного цикла. Современная АРТ - это комбинация трех и более препаратов из разных групп. Такая схема называется высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ). Она подавляет размножение вируса настолько, что его концентрация в крови падает до неопределяемого уровня. Иммунная система восстанавливается, человек живет обычной жизнью, риск передачи вируса другому человеку при этом сводится к нулю.

"Распространенное заблуждение думать, что если анализы хорошие и самочувствие отличное, то можно сделать перерыв в лечении. На самом деле это смертельно опасно. Вирус не исчезает из организма, человек будет с ним жить на протяжении всей жизни. Стоит прервать терапию, и он начинает размножаться снова. Более того, перерывы в терапии провоцируют развитие резистентности, когда вирус мутирует и перестает реагировать на препараты", - предупредила Порецкова.

Современная терапия включает фиксированные комбинации доз, позволяющие принимать одну таблетку один раз в сутки. Это значительно повышает приверженность терапии и упрощает соблюдение режима, что очень важно для контроля инфекции.