Плохой сон в будни повышает риск развития диабета, подтвердили ученые

Нестабильный и сокращенный сон по будням нарушает метаболизм глюкозы даже при условии "компенсации" отдыха в выходные. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Йонг Лу Лин Национального университета Сингапура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования представлены в журнале SLEEP.

В проекте участвовали 48 здоровых добровольцев в возрасте 21-35 лет. Сначала они провели две ночи с нормальной продолжительностью сна - это позволило исследователям измерить "исходные" показатели глюкозы и инсулина. После этого на протяжении двух недель участники соблюдали один из трех режимов: стабильный короткий сон, переменный короткий сон или полноценный контрольный сон. Все три группы соблюдали схожую диету.

Участники из первой группы спали по шесть часов в будни и по восемь - в выходные. Те, кто входил в группу переменного сна, также отдыхали восемь часов в выходные, но в будни их график продолжительности сна "скакал" от четырех до восьми часов. Контрольная группа спала положенные восемь часов каждую ночь.

Несмотря на полноценный сон по выходным, у испытуемых из двух групп при недосыпании наблюдалось ухудшение реакции организма на глюкозу. У тех, кто стабильно спал лишь шесть часов, обнаружилась выраженная инсулинорезистентность: организм пытался компенсировать повышение сахара усиленной выработкой инсулина, но уровень глюкозы оставался выше нормы.

При переменном графике показатели оказались еще хуже - уровень сахара в крови повышался значительно, но концентрация инсулина почти не росла. По словам ученых, такая реакция может указывать на ранние сбои в работе β-клеток поджелудочной железы.

У участников контрольной группы метаболизм глюкозы оставался стабильным на протяжении всего исследования.

"Мы видим, что попытка "выспаться впрок" в выходные не устраняет последствия хронического недосыпания в рабочие дни. Регулярный недостаток сна постепенно повышает риск развития диабета второго типа", - пояснил Чи-Ян Ло Джун, главный исследователь Центра сна и когнитивных функций Медицинского центра Национального университета Сингапура.