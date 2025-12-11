Врач объяснила, когда мороженое помогает при больном горле

Мороженое при больном горле может временно облегчить боль, но оно не лечит его, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, передает Day.Az.

"Мороженое может временно облегчить боль в горле, поскольку из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект. Однако стоит помнить, что мороженое все же не лечит больное горло и даже для облегчения состояния не стоит им увлекаться", - отметила специалист.

Чернышова подчеркнула, что есть мороженое при больном горле можно с осторожностью. Необходимо помнить, что при некоторых заболеваниях его и вовсе нельзя употреблять.

"Если есть осиплость голоса или затруднение речи - это, вероятно, ларингит, то есть воспаление голосовых связок. В этом случае мороженое точно нельзя, потому что на связки холод действует плохо, это усугубляет заболевание и может привести к осложнениям", - уточнила специалист.

По словам врача, сейчас и так достаточно средств для лечения больного горла - пастилки или таблетки для рассасывания.