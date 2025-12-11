Найдено уязвимое место нескольких типов рака

Ученые из Университета Осло разработали Т-клеточную иммунотерапию, способную избирательно уничтожать раковые клетки разных видов с мутацией CTNNB1S37F. Результаты исследования опубликованы в Nature Immunology (NatIm), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мутация CTNNB1S37F обнаруживается в опухолях легких, простаты, эндометрия и других солидных раках. По оценкам ученых, ее выявляют более чем у семи тысяч новых пациентов в год только в США. Ранее попытки воздействовать на сигнальные пути, связанные с CTNNB1, были ограничены из-за низкой специфичности и побочных эффектов.

В ходе работы ученые выделили из крови здоровых доноров редкие Т-клетки, способные распознавать мутантный пептид-маркер, который образуется при наличии мутации CTNNB1S37F. Он представлен на поверхности опухолевых клеток молекулами HLA. Используя генные технологии, исследователи перепрограммировали человеческие Т-клетки так, чтобы они экспрессировали найденные рецепторы.

Испытания на органоидах (трехмерных мини-опухолях, выращенных из тканей пациентов) и мышах с имплантированными человеческими опухолями показали: модифицированные Т-клетки эффективно распознавали и уничтожали клетки с мутацией. При этом здоровые ткани оставались нетронутыми.

Разработка опирается на использование двух распространенных вариантов HLA, что потенциально позволяет применить терапию к широкой группе пациентов. Испытания пока ограничены лабораторными моделями, однако ученые надеются, что их исследование откроет путь к универсальным, безопасным и эффективным формам таргетной иммунотерапии.