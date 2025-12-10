Врач предупредил о риске сердечного приступа из-за одной ночной привычки

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что у людей, которые храпят по ночам, повышается риск возникновения сердечного приступа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова передает издание Deia.

Абельян предупредил, что из-за этой ночной привычки могут также возникнуть аритмия, гипертония, перепады настроения, дневная усталость и проблемы с концентрацией внимания. Он утверждает, что храп зачастую появляется из-за лишнего веса, курения, употребления алкоголя и седативных препаратов.

Чтобы избавиться от этой проблемы, доктор посоветовал регулярно заниматься физическими упражнениями, которые помогут нормализовать вес. По его мнению, улучшить сон также поможет средиземноморская диета. Кроме того, пользу принесут упражнения для укрепления языка и неба, заключил врач.