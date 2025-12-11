Обнаружен ранний признак развития диабета первого типа

Исследователи Университета Флориды выявили первые клетки, которые погибают при диабете 1-го типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты, опубликованные в Diabetes, меняют привычные представления о начале болезни.

Ученые обнаружили, что иммунная система сначала уничтожает самые маленькие скопления инсулин-продуцирующих бета-клеток и одиночные клетки, рассеянные по поджелудочной железе. Этот процесс, как показало исследование, начинается еще до появления первых симптомов и предвещает следующую стадию - атаку на крупные островки Лангерганса, которые обеспечивают основной объем выработки инсулина.

По словам авторов, если научиться выявлять этот ранний этап и защищать крупные островки, можно потенциально замедлить или даже предотвратить развитие заболевания. Находка также объясняет, почему диабет у детей прогрессирует быстрее: их поджелудочная содержит больше мелких островков, которые первыми попадают под удар.

Результаты стали возможны благодаря анализу тканей из крупнейшей международной биобазы nPOD и открывают путь к более ранней диагностике и новым стратегиям профилактики диабета 1-го типа.