Совершен прорыв в лечении одного из самых устойчивых видов рака

Ученые из Университетов Окаяма и Тохоку предложили новый подход к лечению рака поджелудочной железы - опухоли, известной своей почти непроницаемой защитной средой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в работе, опубликованной в журнале Small, показано: блокировка сигнального пути коллагена резко улучшает проникновение противоопухолевых препаратов в ткань опухоли.

Ключевую роль играет рецептор DDR1, который активируется коллагеном. Ранее коллаген рассматривали в основном как "физическую стену", мешающую лекарствам достигать раковых клеток. Однако оказалось, что он также запускает сигнальный каскад, усиливающий фиброз и еще больше уплотняющий опухолевую среду. Подавление DDR1 разрывает этот замкнутый круг, снижает фиброз и делает опухоль более проницаемой для макромолекулярных препаратов - включая антитела и нанолекарства.

Дополнительно ученые обнаружили тревожный эффект некоторых экспериментальных терапий. Ингибиторы MEK, которые тестировались при раке поджелудочной железы, неожиданно усиливали выработку коллагена и тем самым ухудшали доставку лекарств. Этот эффект удавалось нейтрализовать при одновременной блокаде DDR1 - возможное объяснение того, почему ряд клинических испытаний с MEK-ингибиторами оказался неудачным.

Авторы подчеркивают: работа меняет представление о роли фиброза в онкологии и открывает путь к новым комбинированным стратегиям лечения. В перспективе этот подход может повысить эффективность терапии не только при раке поджелудочной железы, но и при других заболеваниях, где плотная соединительная ткань мешает действию лекарств.