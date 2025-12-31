Названа неочевидная причина плохого самочувствия зимой

Недомогание зимой зачастую объясняется обезвоживанием, заявила физиолог Ханна Белшем. Неочевидную причину плохого самочувствия в холодное время года она назвала в беседе с HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт указала, что из-за сужения сосудов на холоде зимой жажда ощущается меньше, чем летом. При этом потребность организма в воде не исчезает, а иногда и усиливается из-за сухого воздуха в помещениях и активной работы почек на морозе. "Добавьте к этому кофеин, алкоголь и соленые продукты, которые так распространены в это время года, и обезвоживание может наступить незаметно, даже если вы не потели", - предупредила Белшем.

Специалистка подчеркнула, что недостаток жидкости в организме быстро вызывает неприятные и хорошо выраженные симптомы. "Даже незначительное обезвоживание может ухудшить концентрацию внимания, снизить бдительность и настроение. Оно также влияет на способность организма регулировать температуру и доставлять питательные вещества к клеткам, что приводит к снижению уровня энергии и тусклости кожи", - указала физиолог.

Эксперт добавила, что зимой, когда обычную воду пить не хочется, можно заменить ее альтернативными жидкостями. Хорошими вариантами она назвала соки прямого отжима, травяные чаи и бульоны.