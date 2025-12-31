Названы самые частые новогодние переломы

Одной из самых частых новогодних травм является перелом костей предплечья - рассказал "Газете.Ru" ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Кирилл Казаков, передает Day.Az.

"При таком переломе человек может услышать хруст, - это классический, хотя и не обязательный признак. Также среди симптомов боль в месте повреждения, возможна визуальная деформация и быстро нарастающий отек. Развешивание гирлянд к новому году может привести к подобным травмам из-за падения с собственного роста и высоты. Но кроме перелома предплечья возможны и черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и травмы верхних и нижних конечностей. Надо не забывать, что падение даже с небольшой высоты (со стула, табуретки) может быть очень опасным", - объяснил врач.

Часто травмы случаются и при приготовлении новогодних блюд. Чаще всего это резаные раны от банок и ножей, а также ожоги от горячих блюд или травмы от блендера, - например, когда палец попадает под лезвие блендера и происходит случайное включение устройства.

"Чтобы избежать "блендерных" травм, перед извлечением ингредиентов из блендера нужно убедиться, что он отключен от сети. Также не следует вынимать продукты из блендера пальцами. Кроме того, новогодняя суета, беготня по дому в красивой, но неудобной обуви, резкие повороты от летящих конфетти или детей с хлопушками могут привести к повреждению голеностопного сустава. Это сложный блоковидный сустав, образованный тремя костями: таранной, малоберцовой и большеберцовой. Повреждение часто возникает при подворачивании стопы внутрь. Каблук резко уменьшает площадь опоры и повышает центр тяжести, делая подворот молниеносным и неожиданным", - рассказал врач.