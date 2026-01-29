Разработана клеточная технология для восстановления позвоночника
Команда из Осакского городского университета разработала новый способ лечения переломов позвоночника, вызванных остеопорозом. Ученые использовали стволовые клетки, извлеченные из жировой ткани, чтобы стимулировать рост кости у лабораторных крыс с повреждениями, аналогичными человеческим. Работа опубликована в журнале Bone and Joint Research (BJR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Остеопороз делает кости хрупкими и склонными к переломам, особенно в позвоночнике. По оценкам, в Японии в ближайшие годы число таких пациентов превысит 15 миллионов человек.
Исследователи использовали стволовые клетки из жировой ткани - их легко получить даже у пожилых людей, и процедура почти не травматична. Клетки сформировали в трехмерные сфероиды, предварительно направив их развитие в сторону костных клеток, а затем объединили с β-трикальцийфосфатом - материалом, который широко применяется при реконструкции костей.
После трансплантации этой комбинации крысам с остеопоротическими переломами позвоночника у животных наблюдалось значительное восстановление прочности костей и активизация генов, отвечающих за их регенерацию.
"Наше исследование показало потенциал использования таких клеток для лечения переломов позвоночника. Поскольку клетки получают из жировой ткани, нагрузка на организм минимальна, а метод безопасен для пациента", - отметил автор работы Юта Савада.
По словам доктора Синдзи Такахаси, методика проста, эффективна и может ускорить заживление даже сложных переломов, став новым способом продления активной жизни пожилых пациентов.
