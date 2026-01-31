Найден скрытый «пусковой механизм» рака легких

Ученые из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете выяснили, что развитие рака легких начинается с хронического воспаления тканей. Исследование, опубликованное в журнале Cancer Cell (CC), показало, что первые клетки, из которых впоследствии формируется опухоль, появляются именно в зонах с выраженным воспалением, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования выяснилось, что подавление воспалительных процессов, в частности, белка IL-1B, значительно сокращает количество предраковых клеток и может стать новой стратегией профилактики.

Чтобы изучить, как именно зарождается опухоль, исследователи создали детальные "карты" активности генов в тканях легких - так называемые пространственные транскриптомные карты. Они охватили более пяти миллионов клеток из образцов 25 пациентов на разных стадиях заболевания. Эти данные позволили точно определить, какие участки и типы клеток вовлечены в ранние изменения, ведущие к раку.

Ученые обнаружили, что очаги воспаления в легких активируют клеточные сигнальные пути, запускающие рост и деление клеток, характерных для опухолей. Такие воспалительные зоны сохраняются и на более поздних этапах болезни, что подтверждает их ключевую роль в механизме возникновения рака.

По мнению авторов, блокировка воспаления может стать новым направлением раннего вмешательства - либо как самостоятельная профилактическая мера, либо в сочетании с иммунотерапией. Эта находка открывает путь к созданию лекарств, способных остановить развитие рака легких еще до появления злокачественных опухолей.