Питание играет важную роль в поддержании здоровья сосудов, однако опасность представляет не отдельный продукт, а систематические пищевые привычки, которые со временем способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, ожирения и сахарного диабета второго типа, рассказал главный врач клиники "АСС Медикал", врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт Сергей Астафуров. В беседе с "Лентой.ру" он перечислил привычки в питании, которые могут привести к раннему инсульту, передает Day.Az.

"Прежде всего стоит обратить внимание на чрезмерное употребление соли. Избыток натрия способствует повышению артериального давления - одного из основных факторов риска инсульта. Причем значительная часть соли поступает в организм не из солонки, а вместе с готовыми продуктами: колбасами, соусами, снеками, полуфабрикатами и фастфудом. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее пяти граммов соли в сутки", - сказал Астафуров.

Еще одной неблагоприятной привычкой является регулярное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и промышленных трансжиров, отметил врач. Такой рацион может способствовать повышению уровня атерогенных липопротеинов в крови и развитию атеросклероза. Особенно важно ограничивать продукты с промышленными трансжирами, поскольку их употребление связано с повышенным сердечно-сосудистым риском.

Врач подчеркнул, что значение имеет не только то, что человек ест, но и то, чего не хватает в его рационе. Так, недостаточное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и других источников пищевых волокон связано с менее благоприятным сердечно-сосудистым профилем.

Для профилактики инсульта врач рекомендовал придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и растительных масел, одновременно ограничивая соль, добавленный сахар и насыщенные жиры. Важно подчеркнуть, что даже правильное питание не исключает риск инсульта полностью. Однако в сочетании с физической активностью, отказом от курения и контролем артериального давления оно помогает существенно снизить вероятность сердечно-сосудистых осложнений.