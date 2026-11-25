Ученые Института Сэнфорда Бернхэма Пребиса с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили парадокс: клеточное "самоочищение", которое принято считать полезным, у пожилых людей связано с худшим физическим состоянием. Работа опубликована в журнале Aging Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об аутофагии - процессе, при котором клетка перерабатывает собственные поврежденные части. Считалось, что с возрастом она просто слабеет. Но, изучив клетки крови и кожи добровольцев от 23 до 72 лет, ученые увидели, что аутофагия может и расти, и падать, и оставаться прежней - в зависимости от типа клеток и пола. У мужчин в клетках кожи переработка с возрастом снижалась, у женщин держалась стабильно, а в полученных из клеток кожи нейронах у женщин даже росла.

Самое неожиданное выяснилось у людей старше 70 лет: чем активнее шла аутофагия, тем хуже были показатели здоровья. В клетках крови это сопровождалось более низкой аэробной выносливостью, в клетках кожи - повышенным индексом массы тела, а в нейронах - слабым хватом и сниженным обменом веществ.

"Усиление потока аутофагии может быть полезным у молодых и проблемным у пожилых", - пояснила старший автор работы Кэролайн Кумста, добавив, что убедительных доказательств пользы аутофагии у людей "очень мало". Ее коллега Татьяна Морено подчеркнула, что "аутофагия и старение устроены куда тоньше, чем считалось раньше".

В небольшом пилотном эксперименте с пятью участниками 77-88 лет мягкая 12-недельная гимнастика, похоже, снижала аутофагию в клетках крови до уровня, типичного для более молодых, а физические показатели улучшались. Авторы называют этот результат предварительным: выборка крошечная, и нужны более крупные исследования. Практический вывод они формулируют осторожно: универсально "разгонять" аутофагию у всех подряд, особенно у пожилых, может оказаться небезопасно.