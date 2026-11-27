Восемь часов сна в сутки, 15-минутные прогулки после еды и рацион с большим количеством овощей, ягод, цельнозерновых продуктов и бобовых помогают снизить уровень сахара в крови и добиться ремиссии при сахарном диабете второго типа. Об этом эндокринолог Дамола Адже и диетолог Эйвери Зенкер рассказали в интервью изданию Science Focus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адже подчеркнула, что для поддержания физической активности необязательно ходить в спортзал или долго тренироваться. Даже короткая прогулка после еды может быть полезна для контроля уровня глюкозы. Специалист также рекомендовала спать не менее восьми часов в сутки.

Зенкер посоветовала включать в рацион листовые и крестоцветные овощи, ягоды, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, семена, фасоль, чечевицу и другие бобовые. Эти продукты содержат клетчатку, которая замедляет усвоение углеводов и помогает контролировать повышение уровня глюкозы после еды.

Врач также посоветовала включить в рацион пробиотики - живые микроорганизмы, которые при попадании в кишечник могут улучшать состав микробиоты. При сахарном диабете второго типа часто наблюдается дисбаланс кишечной микрофлоры, что может усугублять инсулинорезистентность и воспаление.

"Источниками пробиотиков могут служить йогурт и другие ферментированные продукты: они содержат живые микроорганизмы, способные поддерживать баланс кишечной микрофлоры", - уточнила специалист.

Диетолог также предложила выдерживать перерыв в 10-12 часов между ужином и завтраком. Еще одним фактором перехода заболевания в ремиссию она назвала социальные связи: поддержка окружающих может помогать придерживаться здорового питания, больше двигаться и лучше спать.

"У некоторых пациентов, которым диабет второго типа диагностировали в последние шесть лет, изменение образа жизни может способствовать ремиссии. Уровень глюкозы длительное время остается ниже диагностического порога без приема сахароснижающих препаратов, но заболевание может вернуться. У людей с более длительным течением диабета здоровые привычки могут улучшить контроль сахара и снизить метаболическую нагрузку на печень и поджелудочную железу", - заключила Адже.