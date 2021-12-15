https://news.day.az/officialchronicle/1416154.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите "Восточного партнерства" Европейского Союза в Брюсселе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите "Восточного партнерства" Европейского Союза в Брюсселе - ФОТО
15 декабря в столице Бельгии Брюсселе начал работу VI саммит "Восточного партнерства" Европейского союза.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в саммите.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре