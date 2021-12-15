Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите "Восточного партнерства" Европейского Союза в Брюсселе

15 декабря в столице Бельгии Брюсселе начал работу VI саммит "Восточного партнерства" Европейского союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в саммите.

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