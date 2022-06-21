Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев посадили дерево на Аллее почетных гостей

21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посадили дерево на Аллее почетных гостей Государственной резиденции "Куксарой".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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