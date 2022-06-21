https://news.day.az/officialchronicle/1472828.html Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев посадили дерево на Аллее почетных гостей
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев посадили дерево на Аллее почетных гостей
21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посадили дерево на Аллее почетных гостей Государственной резиденции "Куксарой".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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