Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что мы постепенно приближаемся к миру

Надеюсь, что мы постепенно приближаемся к миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 октября в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

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