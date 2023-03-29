https://news.day.az/officialchronicle/1550685.html Азербайджан упрощает визовую процедуру для иностранцев, которые приедут в страну на "Формулу-1" – Распоряжение
Азербайджан упрощает визовую процедуру для иностранцев, которые приедут в страну на "Формулу-1" – Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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