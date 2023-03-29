Азербайджан упрощает визовую процедуру для иностранцев, которые приедут в страну на "Формулу-1"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.