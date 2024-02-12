https://news.day.az/officialchronicle/1636636.html Ректор Первого Московского государственного медицинского университета направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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