Президент Ильхам Алиев: Масштабы работ, которые мы выполняем в Карабахе и Зангезуре, не имеют аналога в мире

Азербайджан - сильное государство, государство, опирающееся на собственные силы, собственные возможности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Мы выполняем в Карабахе и Восточном Зангезуре такие широкомасштабные работы, которые не имеют аналога в мире. И жилые дома, инфраструктурные проекты, оросительные проекты, железные дороги, тоннели, аэропорты - работа, проделанная всего за три года, показывает силу нашего государства, нашего правительства и волю нашего государства. Все упомянутые мною проекты будут реализованы", - отметил глава государства.