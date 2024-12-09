Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд документов

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О применении закона "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с применением закона "О политических партиях" и "О внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.