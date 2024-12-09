https://news.day.az/officialchronicle/1713861.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд документов - Указ Президент Ильхам Алиев подписал указ "О применении закона "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с применением закона "О политических партиях" и "О внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд документов - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ "О применении закона "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с применением закона "О политических партиях" и "О внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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