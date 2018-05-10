Гейдар Алиев. Портрет Общенационального лидера Азербайджана

95 лет назад родился основатель современного Азербайджана, Общенациональный лидер Гейдар Алирза оглы Алиев

Выражение "отцы-основатели" пришло в современный политический лексикон из США. Так называют тех, кто еще в XVIII веке не только бросил вызов владычеству британской короны над 13 североамериканскими колониями, но и заложил основы будущего государства - Соединенных Штатов Америки. В их число включают Джорджа Вашингтона, первого президента новой страны и полководца, одержавшего победу в войне за независимость, Томаса Джефферсона и Джона Адамса, авторов конституции США.

Свои основатели есть в истории каждой страны. Азербайджан - не исключение. И нет сомнений, что становление современной азербайджанской государственности и само по себе выживание нашей страны как независимого государства связано с именем Гейдара Алиева - Общенационального лидера Азербайджана.

Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года в Нахчыване. Сюда его семья перебралась с территории нынешней Армении, спасаясь от "этнических чисток", устроенных Андраником и будущим гитлеровским пособником Нжде. Здесь, в Нахчыване, закончил школу, затем - педагогический техникум, а в дальнейшем стал студентом архитектурного факультета Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанский университет нефти и промышленности).

А затем в судьбе Гейдара Алиева происходит крутой поворот. В 1941 году он становится сотрудником органов государственной безопасности, где прошел путь от рядового оперативного сотрудника до генерал-майора и председателя КГБ Азербайджанской ССР.

Уже потом, в интервью Михаилу Гусману в программе "Формула власти", Гейдар Алиев сказал: "Я помню, как в 1945-м году стал начальником одного подразделения в органах государственной безопасности. Будучи всего лишь лейтенантом по званию, в моем подчинении оказались подполковники, майоры... Для офицера это исключительное явление - когда он с лейтенанта, идя по ступенькам карьеры, доходит до звания генерала".

Мир спецслужб, как известно, не терпит лишней публичности и гласности. Многие операции, в которых Гейдар Алиев принимал участие, и сегодня хранятся под грифом "секретно". Но об одной из них уже в независимом Азербайджане стало известно широкой публике. В США удалось раздобыть чертежи полупогружной буровой установки, неоценимой для морской нефтедобычи. В СССР в те годы не было ничего подобного.

Уже потом Гейдар Алиев признавал: когда проводил эту операцию, думал о новом "нефтяном буме" в Азербайджане. Здесь впервые пробурили промышленным способом нефтяную скважину, впервые начали добывать нефть со дна моря - сначала в засыпанной Биби-Эйбатской бухте, затем - на легендарных "Нефтяных камнях", и у нефти Азербайджана должно было быть будущее.

Сегодня уже нет сомнений: та операция, проведенная силами спецслужб, заложила первый камень в фундамент экономики уже сегодняшнего, независимого Азербайджана. В СССР благодаря западносибирской нефти, открытой нашим соотечественником Фарманом Салмановым, не испытывали недостатка в "черном золоте", морская нефтедобыча не входила в число первоочередных приоритетов, но чертежи американской установки давали надежду, что большая нефть Азербайджана - это будущее.

В 1969 году Гейдар Алиев займет пост первого секретаря ЦК КП Азербайджана. И именно в годы его руководства в Азербайджане была сформирована основа будущей независимости страны. В Азербайджане открываются новые, самые современные на тот момент предприятия - и нефтяные, и ненефтяные. Начинает действовать военный лицей имени Нахчыванского. Дан старт подготовке проекта по созданию в Азербайджане большого туристического центра. И, конечно же, новый импульс получает развитие нефтяной сферы. В окрестностях Баку строится завод глубоководных оснований - первоначально предполагалось сооружать его в Астрахани, но Гейдару Алиеву удается "переиграть" уже готовое решение. Закупается новое оборудование для нефтяной промышленности и морской сейморазведки. Именно в те годы были разведаны месторождения "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" - те самые, на разработку которых в дальнейшем будет заключен "Контракт века".

И это еще не все. В 1978 году принята новая Конституция Азербайджанской ССР, где государственным языком объявлен азербайджанский. Ведется огромная работа по развитию национальной культуры, литературы, музыки. В октябре 1982 года благодаря политической воле и усилиям Гейдара Алиева в Нахчыване будет перезахоронен прах Гусейна Джавида, гениального азербайджанского поэта и драматурга - в разгар репрессий 1937-38 годов Гусейн Джавид был арестован и скончался зимой 1941 года в одном из лагерей под Тайшетом...

Уже потом историки, журналисты и аналитики будут говорить о фантастическом даре предвидения Гейдара Алиева. Безусловно, он, руководивший органами КГБ Азербайджана, знал о реальном положении в СССР больше, чем многие партийные функционеры, предпочитавшие судить обо всем по передовицам "Правды". Но не только. Гейдар Алиев не боялся мечтать и ставить казалось бы недостижимые цели и задачи. Он делал все для того, чтобы Азербайджан был готов к новым вызовам и переменам - не сомневаясь, что перемены эти уже не за горами.

Но уже очень скоро в судьбе Гейдара Алиева наступает новый поворот. В ноябре 1982 года скончался тогдашний генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Его преемником становится Юрий Андропов, бывший руководитель КГБ СССР. И уже очень скоро Гейдар Алиев, ставший членом Политбюро ЦК КПСС, переходит на работу в Москву, где становится первым заместителем председателя Совета министров СССР.

На этом посту Гейдар Алиев проработает 5 лет, до того времени, когда уйдет на пенсию "по состоянию здоровья". Нельзя не заметить, что новый генсек Михаил Горбачев вел планомерную кампанию по "выбиванию" сильных лидеров неславянской национальности. Но понятно и другое: Михаил Горбачев банально устранял конкурента. Гейдара Алиева западные "радиоголоса" называли одним из самых реальных кандидатов на высший государственный пост в СССР.

После своей отставки Гейдар Алиев окажется под негласным домашним арестом. Ильхам Алиев, в те годы преподаватель в МГИМО, тут же будет уволен с работы - вполне в духе сталинских репрессий. И этими "кадровыми перестановками" практически сразу же воспользовались армянские националисты и те, кто за ними стоял: в Армении начинаются "этнические чистки" азербайджанцев, в Карабахе - митинги с требованием "миацума", то есть присоединения областей к Армении.

А потом...

Потом политологи и эксперты будут старательно, "под лупой", изучать историю его возвращения в большую политику, где будет и приезд в родной Нахчыван, избрание сначала депутатом парламента, затем - председателем Верховного совета Нахчыванской АССР. Но вот начинать эту историю надо с другой даты - 20 января 1990 года. Кровавая трагедия в Баку и пресс-конференция Гейдара Алиева в постпредстве Азербайджана в Москве, где он высказал принципиальную оценку произошедшего.

Уже потом, в Нахчыване, будут восстановлены государственные символы Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке - герб, гимн, флаг. Будут дипломатические усилия, позволившие обезопасить границу. И будет триумфальное - иначе не скажешь - возвращение в Баку в июне 1993 года.

Значение того переломного момента в истории Азербайджана трудно переоценить. Как известно, в жизни, да и в истории очень редко выпадает второй шанс. Азербайджан через 71 год после того, как с карты мира исчезла Азербайджанская Демократическая Республика, получил возможность восстановить свою государственную независимость. Но шанс, к сожалению, это еще не гарантия. И к 1993 году потеря самой национальной государственности Азербайджана была пугающе реальной. Продолжалась агрессия Армении против Азербайджана. Регулярной армии по сути дела не существовало. Многие бойцы были настоящими героями, но в реальной войне нужен не только личный героизм, но и слаженность действий, эффективные "командные цепочки", наконец, оружие - а этого всего не было. Но самое главное, Азербайджан стоял перед реальной угрозой гражданской войны.

В Гейдара Алиева поверили сразу и без колебаний. Просто потому, что были уже сыты по горло экспериментами над страной под аккомпанемент броских лозунгов - единственного, что "производила" группировка НФА и мусаватистов.

Наверное, многие тогда заявили бы, что в той ситуации, когда Гейдар Алиев во второй раз возглавил Азербайджан, ждать быстрых результатов было бы слишком самонадеянно. Но в Баку тогда опрокинули прогнозы. В Азербайджане появилась дееспособная и авторитетная власть. И самое главное, у этой власти был настоящий Лидер с большой буквы, с четкой программой действий и непререкаемым авторитетом. Уже очень скоро удалось стабилизировать ситуацию внутри страны. Век "полевых командиров" закончился. В армии было восстановлено единоначалие. После того, как уже новая азербайджанская армия в начале 1994 года освободила Горадиз, на фронте был установлен режим прекращения огня. И уже в сентябре того же 1994 года в Баку был торжественно подписан "Контракт века". Мировое сообщество поверило в Азербайджан, в независимость и государственность нашей страны. И произошло это благодаря Гейдару Алиеву.

Тут следует особо отметить, что в формировании нефтяной стратегии Азербайджанского государства принимал непосредственное участие нынешний Президент страны Ильхам Алиев. С 1993 года он был соратником своего великого отца в восстановлении и развитии нефтегазовой индустрии молодой республики. Более того, все переговоры с иностранными нефтяными компаниями, всю работу, которая в конечном итоге привела к подписанию судьбоносного для Азербайджана "Контракта века", вел именно он. А сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает дело Общенационального лидера, основной целью которого является процветание и развитие Азербайджана и его народа.

С 1994 года в Азербайджане начинался следующий период - государственного строительства.

Здесь, пожалуй, нужно небольшое отступление. Сравнение государственного строительства со строительством дома в самом прямом смысле, с одной стороны, достаточно схематично, а с другой, успело уже набить оскомину. Но иногда параллели здесь оказываются весьма и весьма символичными.

Гейдар Алиев, возглавив Азербайджан "на переломе", понимал лучше других: конечно, заманчиво обещать в стране этакий "евроремонт" в виде популярных лозунгов. Но настоящее государственное строительство начинается не с пиара и громких лозунгов, а с фундамента, с государственных же институтов. И эта работа началась. В Азербайджане принята новая Конституция, целый ряд законов, направленных на модернизацию страны. Отменена цензура. И самое главное, успешно реализован первый этап "нефтяной стратегии". В страну пришли реальные инвестиции. Укрепился международный авторитет. Азербайджан стал светским, демократическим, независимым государством не только де-юре, но и де-факто.

Все эти завоевания сохранил и продолжает последовательно приумножать Президент Ильхам Алиев. Сегодняшний Азербайджан под его руководством - это ускоренно развивающееся независимое государство. Оно может позволить себе суверенную внешнюю политику с оглядкой исключительно на собственные интересы. Страна совершила экономический рывок, завоевала международный авторитет, успешно реализует крупные проекты. Президент Ильхам Алиев продолжает уверенно строить сильный и благополучный Азербайджан, каким его хотел видеть Гейдар Алиев.

Уверены, что впереди нас ждет еще более впечатляющий взлет Азербайджана. Но базис этого процветания был заложен тогда, благодаря нашему Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. И об этом помнят и в Азербайджане, и за его пределами. И будут помнить всегда.

Нурани

Специально для Day.Az