Известный армянский КВН-щик отмыл миллиарды благодаря человеку Сержа Саргсяна

Еще в конце 2017 года, армянские СМИ писали, что из государственного бюджета Армении Общественной телекомпании было предоставлено около 7.1 млрд. драмов. Тогда некоторые поспешили провести сравнения, заметив, что отмеченная сумма примерно в три раза больше государственных средств, предоставляемых безработным.

Тогда же заметили, что после этого армянский актер КВН, продюсер, телеведущий, председатель Совета Общественной телерадиокомпании Рубен Джагинян довел свою зарплату до пяти млн. драмов и провел сокращения в системе, будучи уверенным, что средств недостаточно.

В том же году министерство финансов Армении провело проверки и выяснило, что телекомпания произвела нецелевые расходы в размере 180 млн. драмов. Предполагалось, что после всего этого кое-кого накажут за злоупотребления.

Но тогдашний министр финансов Вардан Арамян после публикации руководимой им же структуры вдруг решил преподнести последствия следующим образом: "Эти 180 млн. драмов они восстановят. Мы зафиксировали также необходимость усовершенствований в управленческой системе телекомпании".

В то время многие отметили неадекватность объяснения министра.

И поскольку в Армении все находится за пределами адекватности, то получалось, что КВН-щик Джагинян и все остальные могли поступать как заблагорассудится с предоставленными из средств налогоплательщиков 7.1 миллиардами и другими колоссальными грантами.

Одним словом, инспекция финансово-бюджетного контроля Министерства финансов РА провела проверки, результатом которых стали крупные разоблачения, но они в основном не имели последствий. Поскольку, как выяснилось, Рубен Джагинян, известный армянской общественности под прозвищем Джаз, дружит со всеми и очень быстро улаживает вопросы.

И вот, армянское издание hetq.am пишет, что Общественная телекомпания превратилась в "прачечную" для отмывания больших денег председателем совета Общественной телерадиокомпании и членами его команды.

Джагиняну и его команде удалось создать систему бесперебойной работы "прачечной".

Издание пишет, что Общественной телекомпании были выявлены нарушения на сумму около 2 млрд. драмов. Речь идет о выделенных из госбюджета средствах, то есть о деньгах налогоплательщиков. Здесь, однако, есть одна тонкость: инспекция не проверила расходование сумм, поступавших из негосударственного бюджета. Между тем, это тоже немалые деньги, они не считаются рекламными (Общественная телекомпания не может размещать в эфире рекламу). Однако для получения и "использования" этих средств придуманы различные термины - содействие, спонсорство, совместная продукция и многое другое.

Из выявленных в Общественной телекомпании нарушений на сумму более 2 млрд драмов восстановлению (переоформлению) подлежит лишь 321 млн Вот что сообщило Министерство финансов в ответ на запрос Hetq.am:

"Подлежащие восстановлению 183,6 млн. драмов от указанной суммы уже оприходованы в госбюджет, 132,6 млн. драмов зарегистрированы в качестве подлежащей переоформлению суммы, а 1,692,8 млн. драмов не подлежат ни восстановлению, ни переоформлению. По этой части компания устранила выявленные недостатки".

Издание выяснило, как были восстановлены эти 183,6 млн. драмов. Путь оказался очень простым: Общественной телекомпании из резервного фонда правительства во главе с Кареном Карапетяном была выделена примерно такая же сумма.

Получается, что государство вновь выделяет деньги руководимой Джагиняном структуре. Тем временем сам Джагинян успевает приобрести на Северном проспекте Еревана две квартиры и объединить их. Это всего лишь один эпизод.

Минфин не сообщил, какие нарушения были выявлены в Общественной телекомпании. Если бы сообщил, то многие из отбывающих сейчас наказание лиц в Армении должны были бы выйти на свободу и уступить свое место членам руководящего состава Общественной телекомпании. Журналистам в частности, удалось выяснить, что на протяжении многих лет выписывались деньги на передачи, которые не создавались, а в эфире демонстрировалась аналогичная продукция предыдущих телесезонов, что приобретенные технические средства либо находятся не в Общественной телекомпании, либо их попросту нет, расходы на незавершенные строительные работы не внушают доверия.

"Представим один факт, объясняющий механизм задействования Рубеном Джагиняном своей "прачечной". Около 75% бюджета Общественной телекомпании перечисляется компании "Шарм холдинг". Оттуда часть денег передается другой компании на оплату аренды техники. Собственниками "Шарм холдинга" являются Рубен Джагинян (50%), Грант Тохатян (25%) и Карен Казарян (25%)", - отмечает hetq.am.

Но, есть еще один факт, о котором армянская общественность, как считают журналисты hetq.am, должна знать: здание Общественной телекомпании заложено в одном из банков.

Дело как говорится, с юмором, да еще со своеобразным армянским....

Садиг Ахмедов