Азербайджанский депутат: Новое правительство Армении для выхода из изоляции не должно повторять прошлых ошибок

Высказывания Президента Ильхама Алиева в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтов в ходе его выступления на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан - это сигнал для недавно сформированного под руководством Пашиняна правительства. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом сказал в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Захид Орудж.

По его словам, Президент Ильхам Алиев справедливо отметил, что выдвинутые во время акций в Армении обвинения в адрес Саргсяна, причины протестов, озвученные армянским народом, - это то, о чем Азербайджанское государство говорило десятки лет.

"Поэтому логика, вытекающая из выступления Президента, заключается в том, что страна-оккупант не может быть демократической. Пашинян создал внутри страны образ лидера, ежедневно отчитывающегося перед своим народом. Но если по прибытии в Шушу он будет выступать в роли полевого командира, он будет подобен Саргсяну. Человек, который говорит о справедливом суде, укрепил бы авторитет в регионе путем освобождения Шахбаза и Дильгама, и все бы говорили, что эта страна готова к реальному миру. Но этого не происходит", - сказал Орудж.

Депутат отметил, что если Армения хочет на самом деле стать независимым государством, признать нормальное сосуществование в регионе, то должна предпринять реальные шаги по прекращению политики оккупации.

"Единственный путь нового правительства Армении для выхода страны из изоляции - не повторять ошибок тех, кто был до них, проделать серьезную работу для скорого решения конфликта и дать старт реальным переговорам", - добавил Орудж.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.