ВС Азербайджана провели практические стрельбы из самоходных артустановок DANA - ФОТО

14 июня 2018 16:05

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки, артиллерийские подразделения провели практические стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок DANA. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стрельбы проводились в условиях, максимально приближенных к боевым.
С применением 152-миллиметровых артиллерийских средств, оснащенных системой автоматизированного управления, были уничтожены живая сила, огневые средства, долговременные огневые точки, пункты управления, артиллерийские и минометные батареи условного противника.

Командование высоко оценило боевую подготовку личного состава, участвующего в учениях.

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