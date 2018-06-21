Замминистра обороны Грузии примет участие в параде в Баку

Заместитель министра обороны Грузии Георгий Бутхузи прибудет в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане, передает Day.Az.

Г. Бутхузи примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию ВС Азербайджана, 26 июня.

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