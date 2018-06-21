Замминистра обороны Грузии примет участие в параде в Баку
21 июня 2018 11:16 193
Заместитель министра обороны Грузии Георгий Бутхузи прибудет в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане, передает Day.Az.
Г. Бутхузи примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию ВС Азербайджана, 26 июня.
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