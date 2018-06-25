Стало известно, сколько военнослужащих примут участие в военном параде в Баку

Завтра в Баку на площади Азадлыг состоится военный парад, посвященный 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В военном параде примут участие около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Специальной службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На параде будут представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70 летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники - бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

В параде также примут участие до 100 представителей Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook