В Баку прошел военный парад - ВИДЕО

По случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджанской Республики на площади "Азадлыг" в Баку прошел торжественный военный парад.

Как передает Day.Az, за парадом наблюдали Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, военные атташе, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывших в нашу страну в связи с юбилейными мероприятиями, ветераны и жители столицы.

В военном параде приняли участие около 4000 человек парадного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также Вооруженных сил Турецкой Республики.

На торжественной церемонии были представлены более 240 единиц военной техники, свыше 70 летательных средств, в том числе недавно принятая на вооружение самая современная бронетехника, новейшее оружие и техника, такие, как ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

На параде присутствовали около 100 представителей из Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.

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